El empresario Juan Carlos Barrabés denuncia la filtración del informe de la IGAE

El empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por el caso de Begoña Gómez. EUROPA PRESS

El empresario Juan Carlos Barrabés ha denunciado ante el juez Juan Carlos Peinado la filtración del vasto informe de la Intervención General de Administración del Estado (IGAE) en el que se denunciaban numerosas irregularidades en los concursos que ganó este emprendedor oscense. Ese documento, conocido el lunes y de más de 300 páginas, afirma haber detectado, entre otras muchas incidencias, que esas cartas fueron tenidas en cuenta en la baremación cuando no se debía; que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido; que intervino un órgano que no debía o que hubo alteración de metadatos en los informes oficiales. Según el escrito de la defensa de Barrabés, «las continuas filtraciones a los medios de comunicación de las presentes actuaciones, antes incluso de que se dé traslado a las partes personadas» están provocando un «perjuicio» al «crédito profesional» del empresario aragonés. Cada filtración, según la defensa, «acarrea un daño profesional y perjuicio económico directo».