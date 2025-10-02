Ibiza declarará la zona catastrófica tras las lluvias más fuertes desde 1952: «Vin caer un pedrolo enorme enriba dunha habitación e comecei a correr»

Xavier Fonseca, Dolores Vázquez REDACCIÓN, A CORUÑA / LA VOZ

Militares de la UME ayer trabajando en una calle de Ibiza anegada de agua tras las lluvias.
Militares de la UME ayer trabajando en una calle de Ibiza anegada de agua tras las lluvias. Germán Lama | EUROPAPRESS

La precipitaciones históricas se concentraron en apenas quince horas

01 oct 2025 . Actualizado a las 18:57 h.

La fama de isla paradisíaca y juerguista que acompaña a Ibiza se esfumó el pasado martes. El paraíso se tornó infierno en cuestión de minutos. Los remanentes de la borrasca Gabrielle que el lunes ya

