Ibiza declarará la zona catastrófica tras las lluvias más fuertes desde 1952: «Vin caer un pedrolo enorme enriba dunha habitación e comecei a correr»
REDACCIÓN, A CORUÑA / LA VOZ
La precipitaciones históricas se concentraron en apenas quince horas01 oct 2025 . Actualizado a las 18:57 h.
La fama de isla paradisíaca y juerguista que acompaña a Ibiza se esfumó el pasado martes. El paraíso se tornó infierno en cuestión de minutos. Los remanentes de la borrasca Gabrielle que el lunes ya