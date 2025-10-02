Eneko Goia abandona la alcaldía de San Sebastián tras diez años en el cargo

AYUNTAMIENTO DONOSTIA | EUROPAPRESS

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, dejará su cargo tras diez años al frente del Consistorio donostiarra y no se presentará a la reelección en las elecciones municipales de 2027.

Goia, que ha convocado este jueves a las 11.00 horas una rueda de prensa para anunciar las razones de su decisión, llegó a la Alcaldía de la capital guipuzcoana después de que el PNV ganara las elecciones municipales de 2015 y la firma de un pacto de Gobierno con el PSE-EE.

Desde entonces ha sido reelegido como regidor donostiarra en las elecciones municipales de 2019 y 2023, continuando con el pacto de gobierno con los socialistas en el Ayuntamiento de San Sebastián. Según diversas fuentes, Jon Insausti, concejal de Cultura, Deporte y Turismo, se perfila como su sustituto.