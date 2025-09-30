Ester Muñoz califica de «ética y moralmente reprochable» la actividad de Begoña Gómez tras los informes de la UCO y Hacienda

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, este miércoles durante una sesión plenaria. Fernando Villar | EFE

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, calificó de «ética y moralmente reprochable y reprobable» la actividad de Begoña Gómez después de que la UCO y Hacienda constatasen los correos que se intercambiaba con su asesora en la Moncloa. Considera que estos últimos documentos demuestran que las acusaciones investigadas «no son un bulo».

La portavoz del Partido Popular se ha pronunciado en una entrevista concedida a Antena 3, tras ser preguntada sobre si considera que la esposa del presidente del Gobierno hizo un uso indebido de recursos públicos en Moncloa. La cuestión surge a raíz de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), que revelan correos electrónicos de una asesora de Moncloa implicada en gestiones vinculadas a los negocios de Begoña Gómez, así como del informe de Hacienda sobre los contratos de Carlos Barrabés con la administración, en los que ella habría intervenido con cartas de recomendación.

Ester Muñoz evitó adelantar juicios sobre el rumbo que tomará la investigación judicial o si finalmente derivará en una causa penal contra Gómez. No obstante, sí fue contundente al afirmar que su conducta resulta« ética y moralmente reprobable».

«Yo creo que es evidente que no era mentira, que no eran bulos, que no había una investigación prospectiva», como ha sostenido el Gobierno y el PSOE desde que comenzó la instrucción del juez Peinado. Y añadió: «Ahora no somos los partidos ni los medios los que lo denunciamos, son la Intervención General del Estado, Hacienda, la Fiscalía y la UCO quienes están señalando las irregularidades en el entorno de una empresa vinculada a Begoña Gómez».

En este sentido, la portavoz popular concluyó que, desde el punto de vista político, ético y moral, la actuación de Gómez ya merece un claro reproche, aunque recalcó que será la justicia quien determine si hay responsabilidades penales.