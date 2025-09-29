¿En qué consiste el visado por puntos que propone Feijoo?
COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Siguiendo el modelo de Reino Unido o Canadá, los populares apuestan por regular la inmigración regular calificando a los solicitantes de residencia por su formación laboral o afinidad cultural29 sep 2025 . Actualizado a las 13:40 h.
El PP ha dado un giro a su política sobre inmigración consciente de la sangría de votos que sufre a manos de Vox por una materia que según la última encuesta del CIS es ya