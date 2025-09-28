Desalojan Riofrío de Riaza en Segovia por el incendio en Guadalajara

UME | EFE

El incendio del Pico del Lobo, que desde la madrugada del domingo ha pasado desde la provincia de Guadalajara a la de Segovia, ha obligado a desalojar la localidad de Riofrío de Riaza y, de manera preventiva, también la urbanización de La Pinilla, además de cortar las tres carreteras comarcales que comunican la zona, informa el Servicio de Emergencias 112.

La Junta de Castilla y León lo declaró de nivel 2, lo que implica la intervención de medios estatales al suponer una amenaza para núcleos de población, según informa Efe

Según la información facilitada por la Administración autonómica, en la zona de Cerezo de Arriba trabajan actualmente cinco cuadrillas terrestres, cinco autobombas, dos bulldozer y tres brigadas helitransportadas (ELIF/BRIF), a los que se suman los medios de Castilla-La Mancha, que combaten las llamas desde que el incendio se originó el pasado domingo, lo que suma un total de una treintena de medios.

Los vecinos del municipio de Riofrío de Riaza, que celebraba este fin de semana sus fiestas patronales, se vio obligado a dejar las casas por la cercanía del fuego y alojarse temporalmente en el polideportivo de la vecina localidad segoviana de Riaza, donde comparten espacio con los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados desde hace días para combatir las llamas.

La Guardia Civil permanece desplegada en este municipio para coordinar las tareas de evacuación y garantizar la seguridad en la zona.

Mensaje de alerta y otra evacuación preventiva

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta envió también en la tarde del sábado un aviso a través del sistema de alerta masiva Es-Alert para recomendar a la ciudadanía suspender las actividades previstas en el entorno de la estación de esquí de La Pinilla, debido al «peligro grave» vinculado a la cercanía del incendio.

Por este motivo, la pasada noche se procedió igualmente a la evacuación preventiva de la urbanización de La Pinilla, un operativo que, según confirmó la delegada de la Junta de Castilla y León en Segovia, Raquel Alonso, se desarrolló de forma rápida y sin complicaciones, ya que la mayoría de las viviendas son segundas residencias y muchas de ellas se encontraban vacías.

Por su parte, el Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) restringió el acceso de visitantes al Hayedo de Tejera Negra, en Guadalajara, por el humo procedente del fuego, que ha calcinado ya alrededor de 2.000 hectáreas de terreno y continúa sin estar controlado.

Asimismo, se instó a la población a evitar la movilidad en todo el ámbito del Parque Natural de la Sierra Norte, donde se localiza el Hayedo de Tejera Negra, un espacio que habitualmente recibe un elevado número de visitantes.

Cortes de carretera

Como medida de seguridad, desde el sábado permanece cortada la carretera de acceso desde Riaza a La Pinilla (SG-114), así como la SG-115 y la SG-112 a la altura del kilómetro 5,5, vías que comunican con Riofrío de Riaza.

Aunque la mañana ha amanecido nublada en Segovia y en algunos lugares ha llovido, a primera hora de la mañana las precipitaciones aún no habían alcanzado la zona del incendio, donde los equipos de extinción mantienen los trabajos para frenar el avance de las llamas.