Junts acusa su derrota y endurece el tono con el Gobierno

El diputado de Junts Josep Maria Cruset junto a la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El frustrado intento de delegar las competencias de inmigración a Cataluña, saldado con una sonora derrota en el Congreso, ha abierto una fractura quizás definitiva en las relaciones entre el Gobierno y Junts. Los independentistas catalanes lo venían avisando desde hacía semanas y, aunque el blanco de sus críticas se las llevó Podemos, el fracaso del pacto migratorio puede ser el principio del fin de la legislatura. Por si había alguna duda, el diputado Josep Maria Cruset se encargó de dejar claro en la sesión de control al Gobierno, representado ayer por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «¿Señora vicepresidenta, todavía piensa que tendrá presupuestos este 2026?», le interpeló desde su escaño el portavoz económico del grupo parlamentario de Carles Puigdemont. El tarraconense puso en evidencia las contradicciones del Ejecutivo, enumerando las veces que sus miembros anunciaron la presentación del proyecto de ley, sin hacerlo. «18 de agosto, respuesta suya: ‘Rotundamente, sí'. Uno de septiembre, el presidente Sánchez: ‘Presentaré los presupuestos'. 18 de septiembre, el ministro de Economía: ‘Hay agua para tirarse a acordar los Presupuestos del 2026'. ¿De verdad señora vicepresidenta? ¿Teniendo en cuenta la manera de hacer política del PSOE, habrá presupuestos?», insistió. «Sin cumplir con Cataluña, no», añadió, antes de recordar que si en el 2024 no los hubo fue porque su partido los tumbó. Montero hizo como quien oye llover y animó a Junts a «contribuir» y «sumar» porque, dijo, serán «buenos» para Cataluña.

También tiró agua al vino el portavoz socialista, Patxi López, que se resiste a dar por acabada la legislatura. «Junts sabe perfectamente que el PSOE ha hecho lo que había que hacer». El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, puso el dedo en la llaga: «Ni mayoría parlamentaria ni siquiera unidad dentro del Gobierno; doble ruptura entre Sánchez y sus socios; vuelve a confirmarse que esta legislatura hace tiempo que no va a ningún lado».