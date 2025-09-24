El Gobierno aprueba con excepciones el embargo de armas al Estado de Israel

Carlos Peralta
c. pERALtA REDACCIÓN / LA VOZ

Minuto de silencio en el Congreso con motivo del genocidio del Estado de Israel en la Franja de Gaza.
Minuto de silencio en el Congreso con motivo del genocidio del Estado de Israel en la Franja de Gaza. J.P.Gandul | EFE

El decreto-ley prohíbe tanto la importación de productos de territorios palestinos ocupados como el tránsito de combustible para aeronaves de este país

24 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Consejo de Ministros aprobó este martes, en forma de decreto ley, la última de las medidas contra el genocidio en Gaza que tenía pendientes, desde que Pedro Sánchez anunciara un total de siete hace

