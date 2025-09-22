Archivan la investigación al empresario ruso Serguey Dozhdev por el caso Oligarca

El empresario ruso Serguey Dozhdev, administrador de la empresa Agua de Mijas S.A., ha visto archivadas todas las acusaciones derivadas de la llamada operación Oligarca, desarrollada en Marbella en el mes de septiembre del 2017 por la policía para luchar contra el blanqueo de capitales de procedencia ilícita en la Costa del Sol.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, en un auto con fecha del 17 de julio del 2023, reconoce que, tras siete años de investigaciones y actuaciones del Ministerio Fiscal, da validez a un informe de la Agencia Tributaria en el que se recoge que «debe concluirse que la renta bruta disponible declarada al Ministerio de Hacienda ruso podría justificar las transferencias» a varias entidades bancarias españolas que hasta entonces se consideraban sospechosas. Por esa razón, se decretó el archivo de la causa por organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la Hacienda pública a las 18 personas físicas y 15 jurídicas querelladas.

En otro auto posterior, con fecha del 13 de octubre del 2023, el mismo juez, Miguel del Castillo del Olmo, acuerda desestimar el recurso de la Fiscalía, «por no hacer constar de forma explícita los hechos que se atribuyen a cada partícipe y la motivación concreta en cada caso».

El procedimiento se dio por cerrado y el juzgado certificó, con fecha de 30 de octubre del 2023, el sobreseimiento definitivo de todos los cargos contra Serguey Dozhdev.