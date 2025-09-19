Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia

Ficha policial del Ridouan Taghi, primo de Firass, el primero de la organización criminal que quedó en libertad porque la Policía Nacional había superado los plazos legales para su entrega judicial a Holanda. Interpol

De nuevo el mismo error y, de nuevo, la misma consecuencia: un peligroso capo de la Mocro Maffia en libertad y un nuevo escándalo en los Países Bajos, que esperaban la llegada de este peligroso delincuente.