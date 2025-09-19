Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
MADRID, MÁLAGA / COLPISA
Es el segundo jefe de esta organización que queda en libertad tras la fuga en 2024 Karim Bouyakhrichan por el mismo desliz
De nuevo el mismo error y, de nuevo, la misma consecuencia: un peligroso capo de la Mocro Maffia en libertad y un nuevo escándalo en los Países Bajos, que esperaban la llegada de este peligroso delincuente.