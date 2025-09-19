Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia

M. Saiz Pardo, Juan Cano MADRID, MÁLAGA / COLPISA

Ficha policial del Ridouan Taghi, primo de Firass, el primero de la organización criminal que quedó en libertad porque la Policía Nacional había superado los plazos legales para su entrega judicial a Holanda. Interpol

Es el segundo jefe de esta organización que queda en libertad tras la fuga en 2024 Karim Bouyakhrichan por el mismo desliz

19 sep 2025 . Actualizado a las 11:14 h.

De nuevo el mismo error y, de nuevo, la misma consecuencia: un peligroso capo de la Mocro Maffia en libertad y un nuevo escándalo en los Países Bajos, que esperaban la llegada de este peligroso delincuente.

