La Guardia Civil concluye que los audios de Koldo no están manipulados
MADRID / COLPISA
El servicio de Criminalística del instituto armado informa al Supremo que las grabaciones que implican a Cerdán y a Ábalos en las adjudicaciones irregulares son reales18 sep 2025 . Actualizado a las 18:39 h.
No hay trazas de manipulaciones. El futuro procesal de José Luis Ábalos y Santos Cerdán se llena de nubarrones. El Departamento de Ingeniería Digital de la Guardia Civil ha certificado al Tribunal Supremo que los ocho