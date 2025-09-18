La Guardia Civil concluye que los audios de Koldo no están manipulados

Melchor Saiz Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

Recreación de la escucha los audios del informe de la UCO de Koldo, Cerdán y Ábalos
El servicio de Criminalística del instituto armado informa al Supremo que las grabaciones que implican a Cerdán y a Ábalos en las adjudicaciones irregulares son reales

18 sep 2025 . Actualizado a las 18:39 h.

No hay trazas de manipulaciones. El futuro procesal de José Luis Ábalos y Santos Cerdán se llena de nubarrones. El Departamento de Ingeniería Digital de la Guardia Civil ha certificado al Tribunal Supremo que los ocho

