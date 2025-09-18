El embargo de armas a Israel sigue sin aprobarse, pero Sumar rebaja la tensión

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la sesión de control en el Congreso. J. J. GUILLÉN / EFE

El retraso del Gobierno en aprobar en el Consejo de Ministros el real decreto anunciado el pasado 8 de septiembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el embargo armas a Israel, produjo en la sesión de control un nuevo enfrentamiento con Podemos. La secretaria general del partido morado, Iones Belarra, reprochó al Gobierno la tardanza en cumplir lo prometido por Sánchez y añadió que las medidas anunciadas por el presidente huelen a «electoralismo barato».

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pidió a los morados que «arrimen el hombro» y tachó de «injusto» que Podemos sostenga que el Ejecutivo no tiene una posición firme frente al Gobierno de Netanyahu. «¿Por qué ese intento de aparentar cosas que cuando ustedes (Podemos) estaban en el Gobierno apoyaban y desde el momento que ustedes salen del Gobierno transmutan y no apoyan? ¿Qué ha ocurrido señora Belarra?», preguntó Montero.

Cautela para evitar multas

Lo cierto es que el Gobierno sigue sin aprobar lo que anunció Sánchez el pasado 8 de septiembre de manera «urgente». La ministra de Defensa, Margarita Robles, negó este miércoles que su departamento haya puesto «objeciones» a su aprobación y dio por concluido el vínculo industrial con Tel Aviv en el ámbito de la defensa. Por ello, insistió en que no tiene «ningún inconveniente ni ningún obstáculo» para que el decreto «se apruebe lo antes posible».

El ala socialista del Gobierno justifica el retraso en la complejidad del decreto. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, señaló que para «rescindir contratos» hay que hacerlo «técnica y jurídicamente bien», so pena de «consecuencias y multas». Pero reiteró que el compromiso es imponer el embargo «sin ninguna duda».

Sumar trató de rebajar la tensión con el PSOE dando por hecho que el decreto se aprobará el próximo martes. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quiso dar un mensaje de «tranquilidad». «Sumar está en el Gobierno para garantizar que esto va a ir el próximo martes», recalcó, admitiendo que los ministerios socialistas han tenido que afrontar dificultades técnicas, si bien dejó claro que se podrían haber sorteado ya si se hubiera «corrido un poco más».

Al margen, el Gobierno trabaja junto con otros países socios en la conformación de una coalición que brinde apoyo financiero urgente al presupuesto de la Autoridad Palestina ante la «asfixia» a la que la está sometiendo Israel, según explicaron fuentes de Asuntos Exteriores a Europa Press.