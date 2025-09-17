Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente manchega de Podemos que fue una de las ediles más jóvenes de España

Martina, en un acto de su partido. PODEMOS CASTILLA-LA MANCHA

Las últimas horas se tiñen de luto en Podemos. La formación morada ha perdido a una de sus más jóvenes representantes. Martina García Anguita, dirigente de la formación morada en Castilla-La Mancha, ha fallecido en Madrid con tan solo 25 años. Así lo anunció el Ayuntamiento de Marchamalo, donde fue concejala durante el anterior mandato, entre 2019 y 2023. Las mismas fuentes precisan que fue un cáncer la enfermedad que provocó su muerte.

Martina se incorporó muy joven a la defensa de los ideales de izquierda y con tan solo 19 años consiguió ser edila en su localidad. Además, a nivel regional, ocupó diferentes cargos en Podemos. Fue portavoz del Área Joven de la formación en Castilla-La Mancha, lideró el Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta el año pasado y en la última asamblea ciudadana fue elegida consejera ciudadana autonómica con uno de los mayores apoyos de la región. En sus discursos defendía el compromiso con el feminismo y la lucha contra las desigualdades, especialmente las sufridas por el colectivo LGTBI.

Reacciones de compañeros y rivales políticos

Desde la dirección manchega de Podemos, su coordinador autonómico, José Luis García Gascón, ha lamentado su muerte, indicando en un comunicado que «nos han quitado un trozo de vida». La secretaria general del partido, Ione Belarra, se ha sumado al pesar de familiares y amigos, al mismo tiempo que ha tenido palabras emotivas para una «compañera tan joven y comprometida». «Te recordaremos siempre», se ha expresado en su perfil oficial en X.

Que se haya ido una compaÃ±era tan joven y comprometida es muy difÃ­cil de asimilar y me rompe por dentro. Mi mÃ¡s profundo cariÃ±o a su familia, allegados y a la militancia de Podemos en unos momentos tan duros. Te recordaremos siempre, Martina. https://t.co/IOZMcr1sOl — Ione Belarra (@ionebelarra) September 16, 2025

El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha querido mostrar su pesar por la muerte de García Anguita: «Comparto la tristeza de sus familiares y seres queridos y me uno a las muestras de reconocimiento hacia su memoria. Con tan solo 25 años, estoy convencido de que deja una huella notable»

Estudiante en Madrid

Su labor política la compaginaba con los estudios, que realizaba en Madrid, en el grado de Derecho en la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares. En su perfil de Instagram, que ya no es público, se presentaba con la frase «cree y actúa como si fuese imposible fracasar», en clara alusión a su valentía vital.