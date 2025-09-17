Matanza en alta mar: detenidos 19 «patronos» acusados de arrojar por la borda a 50 inmigrantes en plena travesía
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
La policía, que considera que eran los jefes del cayuco que apareció a la deriva en Gran Canaria el 24 de agosto, les imputa homicidios y torturas17 sep 2025 . Actualizado a las 10:31 h.
No fue un accidente o fruto de las durísimas condiciones del viaje a Canarias a Senegal, sino una verdadera matanza orquestada por los «patronos» del cayuco para aligerar la carga humana de la embarcación y mejorar