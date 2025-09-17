Matanza en alta mar: detenidos 19 «patronos» acusados de arrojar por la borda a 50 inmigrantes en plena travesía

Migrantes llegados a Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, y rescatados por Salvamento Marítimo el pasado 24 de agosto Quique Curbelo | EFE

No fue un accidente o fruto de las durísimas condiciones del viaje a Canarias a Senegal, sino una verdadera matanza orquestada por los «patronos» del cayuco para aligerar la carga humana de la embarcación y mejorar