Matanza en alta mar: detenidos 19 «patronos» acusados de arrojar por la borda a 50 inmigrantes en plena travesía

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

Migrantes llegados a Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, y rescatados por Salvamento Marítimo el pasado 24 de agosto Quique Curbelo | EFE

La policía, que considera que eran los jefes del cayuco que apareció a la deriva en Gran Canaria el 24 de agosto, les imputa homicidios y torturas

17 sep 2025 . Actualizado a las 10:31 h.

No fue un accidente o fruto de las durísimas condiciones del viaje a Canarias a Senegal, sino una verdadera matanza orquestada por los «patronos» del cayuco para aligerar la carga humana de la embarcación y mejorar

