La exconsejera valenciana Salomé Pradas imparte este semestre clases de Derecho Civil en la UIJ
ESPAÑA
La ahora profesora sustituta está investigada en la causa por la gestión de la dana17 sep 2025 . Actualizado a las 20:10 h.
La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas imparte clases de Derecho Civil durante este semestre en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, según ha confirmado ella misma a Europa Press.
Pradas está investigada en la causa por la gestión de la dana registrada el 29 de octubre del 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y dejó 229 fallecidos.
Según han explicado fuentes de la UJI, la exconsejera ha sido contratada temporalmente como profesora sustituta tras presentarse a una convocatoria ordinaria para la constitución de una bolsa de trabajo.
Salomé Pradas es licenciada en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón (promoción 1996-2000). Ha ejercido como abogada y ha sido profesora asociada adscrita al Departamento de Derecho Privado de la Universitat Jaume I de Castellón en el Curso 2008/2009 —Derecho Civil— y en los cursos 2012/2013 y 2013/2014 —Derecho Mercantil—.