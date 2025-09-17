La exconsejera valenciana Salomé Pradas imparte este semestre clases de Derecho Civil en la UIJ

La exconsejera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano, Salomé Pradas, el pasado abril. Biel Aliño | EFE

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas imparte clases de Derecho Civil durante este semestre en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, según ha confirmado ella misma a Europa Press.

Pradas está investigada en la causa por la gestión de la dana registrada el 29 de octubre del 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y dejó 229 fallecidos.

Según han explicado fuentes de la UJI, la exconsejera ha sido contratada temporalmente como profesora sustituta tras presentarse a una convocatoria ordinaria para la constitución de una bolsa de trabajo.

Salomé Pradas es licenciada en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón (promoción 1996-2000). Ha ejercido como abogada y ha sido profesora asociada adscrita al Departamento de Derecho Privado de la Universitat Jaume I de Castellón en el Curso 2008/2009 —Derecho Civil— y en los cursos 2012/2013 y 2013/2014 —Derecho Mercantil—.