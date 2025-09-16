El juez niega a Aldama viajar a Miami para reunirse con un directivo del equipo de Messi

M. S. Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El empresario Víctor de Aldama, a su salida el pasado 18 de junio de los juzgados de instrucción de Majadahonda, en la Comunidad de Madrid.
El empresario Víctor de Aldama, a su salida el pasado 18 de junio de los juzgados de instrucción de Majadahonda, en la Comunidad de Madrid. Rodrigo Jiménez | EFE

El conseguidor del caso Koldo que sigue sin revelar su botín oculto en el extranjero por un fraude de hidrocarburos, quería ir a Estados Unidos del 24 al 27 de septiembre por una cita laboral con el Inter de Miami

16 sep 2025 . Actualizado a las 17:17 h.

El enésimo intento del empresario Víctor de Aldama, en libertad con medidas cautelares, de abandonar del país por motivos laborales o de ocio ha vuelto a resultar infructuoso. El presunto «conseguidor» del caso Koldo, cuyo acuerdo

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete