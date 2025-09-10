El horizonte del fiscal general: un juicio breve en otoño y posible sentencia antes de finales de año

La Voz REDACCIÓN / AGENCIAS

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la apertura del año judicial.
Se prevé que la vista oral se celebre en noviembre y dure alrededor de una semana

11 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Supremo se dispone a juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de una investigación por fraude tributario contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña,

