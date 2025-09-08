Junts desmiente a Yolanda Díaz y mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

El secretario general de JxCat, Jordi Turull. Quique García | EFE

El secretario general de Junts, Jordi Turull, negó este domingo que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el líder posconvergente, Carles Puigdemont, estén negociando el apoyo a la reforma legal para reducir la jornada laboral a 37 horas y media.

Díaz había asegurado el sábado que trataba directamente con el fugado a Waterloo la posición de los junteros, pero Turull lo desmintió desde San Esteban de Palautordera (Barcelona): «No me consta que estén negociando». El dirigente independentista señaló que quienes pilotan las conversaciones con el Gobierno y con Sumar son él mismo y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

Los posconvergentes, que presentaron una enmienda a la totalidad a la propuesta de Díaz, siguen rechazando lo que consideran un eslogan. «Seguiremos hablando», apuntó Turull, pero a su juicio, la vicepresidenta ha forzado la votación y el margen para llegar a un acuerdo «es muy reducido».