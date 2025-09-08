Cerdán pide que la UCO revele a qué aforados investiga sin autorización del Congreso
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La defensa considera que el juez vulneró en un auto de febrero la inmunidad de los parlamentarios al habilitar a los agentes. Reclama de nuevo la libertad del exdirigente socialista y que testifiquen siete guardias civiles, uno imputado que entregó a Koldo los móviles de las grabaciones08 sep 2025 . Actualizado a las 10:36 h.
La defensa de Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE en prisión preventiva desde finales de junio por riesgo de destrucción de pruebas, ha registrado este lunes dos extensos escritos al juez del Tribunal Supremo