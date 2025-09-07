Un autocar con unos 60 turistas franceses vuelca en la autopista en Barcelona

Imagen facilitada por los bomberos del lugar donde se produjo el siniestro @BOMBERSCAT | EUROPAPRESS

Un autocar en el que viajaban unos 60 turistas de nacionalidad francesa ha volcado y se ha salido de la carretera cuando circulaba por la autopista C-32 a la altura de Santa Susanna (Barcelona), aunque la mayoría de viajeros ha salido del vehículo por su propio pie, según los Bomberos de la Generalitat de Cataluña. Un total de 53 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave y una tercera en estado menos grave.

El accidente, según fuentes del Servicio Catalán de Tráfico y de los Bomberos que recoge Efe, ha tenido lugar pasadas las doce del mediodía en el kilómetro 127,7 de la citada C-32, autopista por la que solo se puede circular por un carril en sentido Barcelona debido a este siniestro.

â« La via continua totalment tallada en sentit Barcelona i hi ha 1,5 km de retencions des de Palafolls. pic.twitter.com/GAEmfnsYUa — TrÃ nsit (@transit) September 7, 2025

Los Bomberos han informado de que la mayoría de los pasajeros han salido sin ayuda del autocar, que se ha salido de la vía y ha ido a parar a un talud, en el que permanecían los turistas que viajaban en el vehículo.

En el lugar del accidente trabajaban este mediodía, además de efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, los efectivos de catorce dotaciones de los Bomberos, que estaban inspeccionando el interior del autocar para comprobar que no ha quedado nadie atrapado dentro.

Protección Civil, por su parte, ha puesto en prealerta el plan PROCICAT por ese accidente.