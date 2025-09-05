Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

Mossos d'Esquadra, en un operativo en Barcelona.
Mossos d'Esquadra, en un operativo en Barcelona.

El agresor sexual está acusado de dos violaciones, cometidas en Gavà (Barcelona): actuaba con sombrero, peluca, gafas y bigote postizo

05 sep 2025 . Actualizado a las 10:47 h.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre, que está acusado de haber cometido dos agresiones sexuales en Gavà (Barcelona), entre el pasado mes de octubre y enero de este año. El presunto violador fue arrestado

