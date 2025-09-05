El ultra que instigó la «cacería» de inmigrantes en Torre Pacheco trabajó en un centro de menores de Cataluña

C.L.P., el líder del movimiento supremacista xenófobo Deport Them Now UE, a su llegada al juzgado de guardia de Mataró (Barcelona). Alejandro Garcia | EFE

El líder neonazi detenido por incitar la «cacería racista» de inmigrantes del pasado mes de julio en Torre Pachecho (Murcia) trabajó en la prisión de Quatre Camins de La Roca del Vallès (Barcelona) y como interino administrativo en el centro de justicia juvenil Can Llupià, en la misma provincia, entre el 2022 y el 2024.

El Departamento de Justicia de la Generalitat descartó ayer que el arrestado tuviera acceso a datos de menores internos o de funcionarios, después de que el sindicato de prisiones Sicap-Fepol alertara este jueves, a través de un comunicado, de que el líder de Deport Them Now tuvo acceso a bases de datos de menores inmigrantes internados y de funcionarios de prisiones mientras trabajó para el Gobierno catalán.

El detenido se presentó a las plazas de técnico administrativo laboral en la prisión de Mas d’Enric de El Catllar (Tarragona), pero fue descartado en la entrevista personal; trabajó en Quatre Camins entre el 30 de noviembre del 2023 y el 12 de mayo del 2024 en labores de mantenimiento; y como auxiliar administrativo entre el 2 de noviembre del 2022 y el 30 de marzo del 2023.

La Generalitat mantiene que desconocía su pertenencia a grupos radicales e insiste en que para tener acceso a información relacionada con funcionarios o internos se requiere una clave de acceso de la que nunca dispuso el arrestado, ahora en prisión.