La Guardia Civil busca a un hombre por intentar quemar a su expareja dentro de un coche en Cuéllar

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL | EUROPAPRESS

La Guardia Civil mantiene desplegado un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre que, presuntamente, trató de acabar con la vida de su expareja prendiéndole fuego dentro de un vehículo en Cuéllar (Segovia). La víctima, una mujer de 50 años, fue rescatada inconsciente y se encuentra hospitalizada en estado grave.

El suceso ocurrió poco antes de las 7:38 horas de este jueves en un aparcamiento del polígono industrial de Prado Vega. Varias llamadas alertaron al 112 del incendio de un coche en cuyo interior se encontraba una mujer. Testigos presenciales intervinieron con un extintor para sofocar las llamas y lograron sacar a la víctima del vehículo antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Segovia, agentes de la Guardia Civil y efectivos sanitarios de Sacyl, que movilizaron una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Cuéllar. La mujer fue trasladada al hospital con pronóstico reservado.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que el autor de los hechos sería la expareja de la víctima. La investigación se centra en determinar las circunstancias de lo ocurrido y se contempla como un posible caso de violencia de género. La mujer había estado incluida en el sistema VioGén, aunque en la actualidad su caso figuraba como inactivo.