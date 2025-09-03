Las pruebas de ADN hallan coincidencias con el principal sospechoso del crimen de Helena Jubany 24 años después

Helena Jubany, en una fotografía compartida por su familia

El 2 de diciembre del 2001 asesinaron en Sabadell a Helena Jubany, una bibliotecaria licenciada en Periodismo a la que drogaron, causaron quemaduras en varias partes de su cuerpo y lanzaron desnuda e inconsciente desde la azotea de una amiga suya, Montserrat Careta. Ahora, 24 años después, tras un largo recorrido que tuvo incluso una parada en el Instituto de Ciencias Forenses de Santiago, nuevos resultados del ADN de un jersey de la joven han dado resultados genéticos positivos. Coinciden con los del que había sido en todo momento el principal sospechoso, Santi Laiglesia, que fue exculpado en el 2005 por falta de pruebas.

Es por eso por lo que la Fiscalía Provincial de Barcelona ha pedido a la jueza que investiga el caso que se cite a declarar al sospechoso y también que se reabra la investigación contra Ana Echaguibel, una joven con la que supuestamente había discutido Helena y que fue identificada como autora de unos anónimos que recibió la fallecida.

El caso estaba al borde de la prescripción. La investigación, que se desarrolló hasta el año 2005, había apuntado tanto a Santiago Laiglesia como a su pareja, Montserrat C., quien se suicidó en prisión tras ser detenida, y a Ana Echaguibel. Pero la causa acabó archivada por falta de pruebas concluyentes que los incriminaran, en buena medida por incomprensibles torpezas del proceso de investigación.

La familia de la víctima nunca se rindió. Intentó por todos los medios se continuasen con las pesquisas, en las que un jersey de la fallecida siempre fue clave. En septiembre del 2023, cuando el caso había regresado a la actualidad por aparecer en uno de los programas de Crims de Carles Porta en TV3, su camino les llevó a Galicia. Aconsejados por la catedrática de la Universitat de Barcelona Gemma Marfany, experta en genética, solicitaron que el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro de la Universidade de Santiago llevase a cabo una prueba de ADN vital para determinar si en el jersey que vestía la víctima antes de su muerte hay restos genéticos de los dos únicos investigados en las actuaciones. Los resultados no fueron concluyentes.

Un misterioso crimen en Sabadell busca luz en Galicia tras 22 años de oscuridad Xurxo Melchor

Pero los familiares de la fallecida advirtieron entonces que no se habían analizado los marcadores del cromosoma masculino, el Y, por lo que reclamaron al juez que se repitiese la prueba. El nuevo informe, compartido por los representantes legales de la acusación particular, les han dado la razón en su larga odisea.

El resultado de la Policía Científica de Madrid concluye que hay una coincidencia y compatibilidad entre el perfil genético del principal sospechoso, Santiago Laiglesia con una muestra de la zona inferior de la parte trasera del jersey. Además, se ha detectado un nuevo perfil femenino, diferente al de Helena, en los puños y los hombros.

Estos han sido los principales sospechosos

Montserrat Careta, conocida como Muntsa. Pareja del principal sospechoso, Santiago Laiglesia, al que un policía nacional señaló como autor del crimen en el famoso documental sobre el caso que hizo el periodista Carles Porta en el programa Crims de la TV3, cuya emisión hizo reabrir una instrucción que ya estaba archivada. Fue detenida y enviada a prisión el 12 de febrero del 2002 porque un informe caligráfico apuntaba a que la letra de los extraños anónimos que recibió Jubany era en parte suya. En su casa se halló un fármaco que contenía la sustancia con la que se drogó a la víctima, benzodiazepina, y el mismo tipo de cerillas halladas en la azotea. El 7 de mayo se ahorcó en la cárcel y dejó una nota proclamando su inocencia.

Santiago Laiglesia. Abogado y criminólogo, convivía con Muntsa en el piso del edificio de Sabadell desde el que tiraron a Helena Jubany. La familia de Careta cree que pudo ser quien dejara el fármaco y las cerillas para señalar a su novia como sospechosa. En sus primeras declaraciones incurrió en numerosas contradicciones.

Ana Echaguibel. Fue detenida también se la identificó como autora de los anónimos que recibió Helena, pero fue puesta en libertad. Discutió con la víctima, y la familia cree que pretendía salir con ella y fue rechazada.

Xavier Jiménez. El joven quiso mantener una relación con Helena, pero ella le rechazó. La familia Jubany apunta a que quizás quiso conseguirlo de otra manera, sedándola —la vagina del cadáver contenía un líquido blancuzco que no se identificó—, y que el juego macabro, en el que involucran también a Laiglesia, se les fue de las manos y decidieron matar a la chica.