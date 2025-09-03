El novio de Ayuso trata «in extremis» de esquivar el banquillo con otro informe negando el doble fraude
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
González Amador alega que se han ignorado facturas de servicios realizados en México y Costa de Marfil que desmontarían las acusaciones03 sep 2025 . Actualizado a las 12:15 h.
El novio de Isabel Díaz Ayuso se niega a tirar la toalla y sigue intentando evitar in extremis sentarse en el banquillo. El empresario Alberto González Amador ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de