Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont, pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»
BARCELONA / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los independentistas reclaman a los socialistas interlocutores con «autoridad de negociación» para la mesa de Suiza02 sep 2025 . Actualizado a las 11:13 h.
Junts per Catalunya ha situado la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont de esta tarde en Bruselas en clave de política española y como un movimiento de Pedro Sánchez, ha lamentado que llega un año