Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont, pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»

Puigdemont, durante en un acto en Prada de Conflent (Francia) el pasado 19 de agosto. Glòria Sánchez | EUROPAPRESS

Junts per Catalunya ha situado la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont de esta tarde en Bruselas en clave de política española y como un movimiento de Pedro Sánchez, ha lamentado que llega un año