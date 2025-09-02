La reunión entre Illa y Puigdemont en Bruselas: hora y media, a puerta cerrada y sin declaraciones

Illa y Puigdemont, este martes en Bruselas. Jasper Jacobs / Europa Press | EUROPAPRESS

La reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts y expresidente de Cataluña Carles Puigdemont empezó este martes sobre las cuatro y veinte en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea, en Bruselas. Illa llegó sobre las tres y veinte, mientras que Puigdemont lo hizo a las cuatro y cinco, y ninguno realizó declaraciones a los medios.

El jefe de la Oficina de Relaciones Externas y Protocolo de Illa recibió a Puigdemont a las puertas del edificio. Illa y Puigdemont se saludaron dándose la mano ante los fotógrafos y cámaras y después accedieron a la sala de la reunión, donde mantuvieron una cita a puerta cerrada de hora y media. Tampoco hubo ninguna comparecencia tras la reunión, por lo que de momento se desconoce el contenido de la conversación.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Illa y Puigdemont se reúnen en Bruselas Govern Generalitat

Se trata del primer encuentro entre ambos, y se ha celebrado tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía, que todavía no se le ha aplicado al expresidente catalán. La reunión ha tenido lugar algo más de un año después desde que Illa asumiera la presidencia de Cataluña, y el Ejecutivo de Illa enmarca este encuentro en las reuniones que ha mantenido el presidente con sus antecesores en el cargo y como muestra de «normalidad institucional».

A favor del diálogo

Illa ha defendido reunirse en este momento con Puigdemont porque el TC ya ha avalado la amnistía, ha explicado que ha sido a iniciativa suya, y que lo hace para mandar un mensaje a favor del diálogo.

La reunión coincide con el viaje que Illa hace este martes a la capital comunitaria para asistir a la inauguración de una exposición que acoge el Parlamento Europeo sobre el milenario que cumple este año el monasterio de Montserrat, y en su agenda oficial no constan encuentros con ningún representante de las instituciones comunitarias.

Es la primera vez que ambos dirigentes se reúnen en persona --cuando Puigdemont era presidente, el líder de los socialistas catalanes era Miquel Iceta—, aunque sí que han mantenido interlocución telefónica al menos en una ocasión, cuando Puigdemont llamó como gesto de cortesía a Illa para felicitarlo por su investidura, en una jornada marcada por su retorno fugaz a Cataluña.

Reuniones con expresidentes

Entre septiembre y octubre del 2024, en sus tres primeros meses al frente de la Generalitat, Illa recibió en la sede presidencial, por este orden, a los expresidentes José Montilla, Jordi Pujol, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès, en una ronda de reuniones en la que no incluyó a Puigdemont, argumentando que se trataba de un líder todavía en activo.

No se reunió tampoco con Puigdemont en sus dos viajes a Bruselas, el primero en noviembre y el segundo en febrero, lo que le valió el reproche de Junts y del propio Puigdemont: «Sé que le incomoda, porque estoy en el exilio también por la responsabilidad del PSC en la represión», había afirmado entonces.

Tampoco durante la etapa de Illa como ministro de Sanidad, ni cuando fue líder de la oposición en el Parlamento catalán, entre el 2021 y el 2024, mantuvieron ningún encuentro personal.