Yolanda Díaz planea reunirse con Puigdemont

Santi M. Amil

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró ayer que «se avanza» con Junts para que dé su apoyo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y confía en que se pueda alcanzar un acuerdo «lo antes posible», aunque no ha cerrado la puerta a que, si es necesario, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, viaje a Bélgica a entrevistarse con Carles Puigdemont, para acabar de convencerle. Así lo ha explicado en una entrevista a Europa Press, en la que celebra que los contactos que ha habido con la formación independentista durante el verano van dando sus frutos y confía en que «lo antes posible» se alcance un acuerdo que permita celebrar el debate de totalidad en el Congreso para que la norma arranque su tramitación parlamentaria.

El Gobierno barajó celebrar ese primer debate en el último pleno antes del paréntesis estival, pero finalmente renunció al no tener garantizado el imprescindible apoyo de los siete diputados de Junts que, al igual que el PP y Vox, tiene presentada una enmienda para que se devuelva el proyecto de ley al departamento de Yolanda Díaz. Según su pronóstico, se conseguirá por el éxito que la medida está teniendo en otros países y porque el recorte de jornada tiene «un grandísimo apoyo social». El también portavoz de Sumar insistió en la necesidad de contar con Presupuestos para el 2026. «Le quiero pedir al PSOE que hagamos las cuentas más ambiciosas posibles, juntos, con una prioridad que es la vivienda». Admitió que «al país le vendrían mejor unas cuentas nuevas, aunque el Gobierno ya ha demostrado que se puede «gobernar con unos Presupuestos prorrogados».