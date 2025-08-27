El juez que investiga a Leire Díez asume otra denuncia por el audio contra el jefe de la UCO

Mateo Balín MADRID / COLPISA

El empresario Víctor Aldama apareció en la comparecencia de Leire Díez
El empresario Víctor Aldama apareció en la comparecencia de Leire Díez Chema Moya | EFE

Una asociación profesional de guardias civiles acusa a la exmilitante del PSOE de presunto cohecho y tráfico de influencias

27 ago 2025 . Actualizado a las 17:10 h.

El juzgado de Madrid que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez ha recibido otra denuncia remitida inicialmente a otro órgano por delitos de cohecho y tráfico de influencias. En este caso, el escrito fue presentado por

