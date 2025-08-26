El Gobierno estima que Galicia tiene capacidad para acoger 886 menores migrantes

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

Migrantes, uno de ellos menor, a su llegada el lunes al puerto canario de Arguineguín.
Migrantes, uno de ellos menor, a su llegada el lunes al puerto canario de Arguineguín. Borja Suarez | REUTERS

El Ejecutivo activa un decreto con el que espera nuevas derivaciones desde este jueves. Varias comunidades del PP estudiarán nuevos recursos judiciales

27 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes por parte de todas las comunidades y, además, establece la situación de contingencia migratoria. Esta

