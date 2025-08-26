Los arrestos por yihadismo este año ya superan a los del 2024
REDACCIÓN
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El Ministerio del Interior contabiliza en casi ocho meses 95 casos, por los 90 del año anterior. Uno de los mayores operativos se desarrolló, en parte, en la provincia de Pontevedra26 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a 95 personas por presuntos delitos vinculados con el yihadismo entre el 1 de enero y el pasado domingo. Una cifra considerablemente superior a los