Los arrestos por yihadismo este año ya superan a los del 2024

La Voz REDACCIÓN

Operación policial contra el yihadismo en Madrid
El Ministerio del Interior contabiliza en casi ocho meses 95 casos, por los 90 del año anterior. Uno de los mayores operativos se desarrolló, en parte, en la provincia de Pontevedra

26 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a 95 personas por presuntos delitos vinculados con el yihadismo entre el 1 de enero y el pasado domingo. Una cifra considerablemente superior a los

