La Audiencia Provincial de Madrid avaló en junio la imputación a Begoña Gómez por malversación: «Podría suponer una desviación de recursos públicos»
REDACCIÓN
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El juez Peinado, pese a la negativa del Supremo a investigar a Félix Bolaños, citó a declarar a la mujer del presidente del Gobierno el 11 de septiembre con esta resolución como piedra angular de su decisión. Un día antes lo hará la que fue su asesora, Cristina Álvarez19 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El juez Juan Carlos Peinado basó la decisión de imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a la que fue su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, en la resolución de