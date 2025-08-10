Clausurado por ejercer como discoteca ilegal el restaurante en Formentera donde se corearon insultos contra Pedro Sánchez

Acceso a Cala Duo, cerrado tras una inspección que detectó graves irrgularidades. GOOGLE MAPS

A mediados del pasado mes de julio se hicieron virales en las redes sociales unas imágenes en las que un nutrido grupo de personas, en lo que parecía el interior de una discoteca, proferían insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora ha trascendido que ese vídeo fue grabado en Cala Duo, un restaurante en la isla balear de Formentera. El problema, para la propiedad, es que únicamente tenía licencia para operar como restaurante y en una reciente inspección se ha constatado que operaba ilegalmente como discoteca a altas horas de la madrugada en pleno corazón del Parque Natural Ses Salines.

Una inspección conjunta, según informa Nou Diari, de los servicios técnicos del Consell Insular, la Policía Local y agentes de Medio Ambiente del Govern balear, ha provocado la clausura y denuncia del establecimiento. La terraza ha sido también deshabilitada, retirándose mobiliario como tumbonas y sombrillas instaladas en zona de dominio público marítimo-terrestre. Además, se han precintado los equipos de sonido para que no pueda reproducirse música.

La investigación demostró una serie de graves irregularidades. Se superaba ampliamente el aforo máximo permitido de 50 personas, se cobraba entrada con consumición y se vulneraba la prohibición expresa de operar como discoteca en espacio protegido, no existiendo autorización para ello.

Para reabrir sus puertas, Cala Duo tendrá que subsanar antes todas las deficiencias detectadas. «La normativa es clara, y la seguridad de las personas y la protección de nuestro entorno natural son líneas rojas que no admiten interpretaciones. Actuaremos con firmeza siempre que sea necesario», se refirió a las medidas ejecutadas Óscar Portas, presidente del Consell.