El auge del racismo lleva a los partidos a marcar su estrategia sobre inmigración

Álvaro Soto MADRID / COLPISA

Varios hombres de origen magrebí, tras salir de la mezquita del barrio de Nuestra Señora de Fátima, en Jumilla, Murcia. En este municipio, Vox, con el apoyo del PP, prohibió la celebración de actos religiosos en espacio municipales donde se celebraban ceremonias islámicas como el fin del Ramadán. Marcial Guillen | EFE

El PP endurece su discurso y Vox aboga por deportaciones, igual que Aliança Catalana, mientras el PSOE y Sumar apoyan regularizaciones masivas

11 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La inmigración, el fenómeno global más importante del siglo XXI, ha agitado el tablero social y político español. Estallidos racistas como el de Torre Pacheco o el veto a las celebraciones musulmanas en Jumilla muestran

