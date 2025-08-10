El auge del racismo lleva a los partidos a marcar su estrategia sobre inmigración
MADRID / COLPISA
El PP endurece su discurso y Vox aboga por deportaciones, igual que Aliança Catalana, mientras el PSOE y Sumar apoyan regularizaciones masivas11 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La inmigración, el fenómeno global más importante del siglo XXI, ha agitado el tablero social y político español. Estallidos racistas como el de Torre Pacheco o el veto a las celebraciones musulmanas en Jumilla muestran