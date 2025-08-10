Agresión sexual entre niños en Murcia: un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia

Audiencia Provincial de Murcia, donde se juzgaron los hechos. GOOGLE MAPS

Era su vecino, de tan solo 5 años, y el otro niño, de 12, se pensaba que jugaba con él por ser amigos. Sin embargo, el más pequeño, que además tiene un trastorno del espectro autista (TEA), era agredido sexualmente por el mayor. Obligado una y otra vez a realizar felaciones y a mantener contactos sexuales con penetración, tal y como acredita la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia para este caso. Fue la madre de la víctima la que denunció inicialmente los hechos en un cuartel de la Guardia Civil.

Ahora el tribunal, sobre estos violaciones ocurridas en una localidad de la Comarca Oriental murciana en 2018, considera probado además que el niño se valió además de la condición de vulnerabilidad de la víctima, de muy corta edad y, además, autista.

La sentencia se basa en evidencias psicológicas escuchadas en sede judicial. En concreto, informes de Proyecto Luz, una asociación especializado en atención a víctimas de abusos sexuales en la infancia. Se probó que las agresiones dejaron en el pequeño un grave estrés postraumático, hasta el punto de que llegaba a representar en sus dibujos y manualidades al violador como un «monstruo». Evidencias, que junto con un testimonio coherente de la víctima convencieron a la jueza encargada del caso de la veracidad de los hechos.

Debido a que el acusado era menor de 14 años cuando cometió las agresiones, es inimputable a efectos judiciales, por eso serán los padres del preadolescente los que indemnicen a la víctima. Si bien inicialmente se fijó en 18.000 euros la sanción «por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los abusos sexuales de los que fue objeto», se demostró, tras recurrir la familia del agredido, que los progenitores no supervisaron adecuadamente a su hijo, el agresor sexual, siendo «su responsabilidad», por lo que se aumentó la cantidad hasta los 25.000 euros. Para proteger a los menores no han trascendido sus identidades y el caso ha sido archivado inicialmente por la Fiscalía de Menores por la edad del agresor