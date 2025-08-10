Abascal ataca a los obispos por Jumilla: «No sé si su posición es por los ingresos públicos que reciben o por los casos de pederastia»

MARIO MORON | EFE

La moción, promovida por Vox y aprobada por el PP en Jumilla (Murcia) para impedir la celebración de las festividades religiosas en el polideportivo municipal sigue dando que hablar. Esta vez, a Santiago Abascal no le ha temblado la voz para mostrar su desacuerdo con la Conferencia Episcopal después de que defendiera a la comunidad musulmana, al considerar que la medida atenta contra el principio de libertad religiosa y los derechos humanos.

Ante esta postura, el líder del partido de ultraderecha decidió cargar «contra una parte» de la jerarquía eclesiástica y sugerir que su falta de críticas al Gobierno se debe a las subvenciones públicas que recibe. Incluso, insinuó que la Iglesia está «amordazada» por los casos de pederastia.

«La verdad es que estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica», indicó. «No es solo su posición en materia de inmigración o frente al islamismo extremista que avanza, sino su silencio ante muchas políticas de este Gobierno. De las políticas de género se habla poquito, del derecho a la vida de los no nacidos, de los ancianos al final de su vida», comentó en el canal de YouTube, Bipartidismo Stream. «Cuando Vox propuso que se escuchara el latino fetal, recibimos el reproche del secretario general de la Conferencia Episcopal. Por eso digo ‘una parte de la jerarquía', me refiero a una persona en este caso... su posición ante el Valle de los Caídos... su posición ante tantas cosas...», dijo criticando abiertamente al secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, y obispo auxiliar de Toledo. «No sé a qué se debe. No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos», explicó Abascal. «No sé si se refiere esta debilidad o este silencio a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayuda a la inmigración ilegal, donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas [los inmigrantes], sino también al sostenimiento de estructuras» de la Iglesia

Abascal fue más allá. «No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia que la tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas, que van contra nuestra identidad, incluso contra la libertad religiosa y contra la fe en muchos casos. No sé por qué es, pero asisto perplejo a estas posiciones», dijo.

El líder de Vox, también quiso aclarar que no tolerará la imposición del islamismo: «España no es Al Andalus, no es Marruecos. Ni va a serlo. No vamos a permitirlo. No vamos a tolerar que el islamismo se apodere de nuestro territorio». Y sobre la moción de Jumilla aclaró que irán mucho más allá: «Honradamente creo que son acciones muy pequeñitas todavía. Creo que debemos abordar deportaciones masivas de todos los que han entrado ilegalmente en nuestro territorio. Debemos abordar deportaciones de aquellos que han obtenido el estatus de legalidad en España se dedican a delinquir, a robar, a ocupar, a violar o a imponer una ideología totalitaria como el islamismo».