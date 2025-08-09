Cae un niño de 2 años desde un tercer piso en Tenerife

Foto de archivo 1-1-2 CANARIAS | EUROPAPRESS

Un menor de 2 años ha resultado herido de carácter moderado este viernes al precipitarse, de forma accidental, desde un tercer piso a la vía pública en la calle San Sebastián de La Gomera, en el municipio de Arona (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 a Europa Press. El suceso se produjo sobre las 22:33 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario prestó una primera asistencia al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado, y, tras estabilizarlo, procedieron a su evacuación en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Los servicios policiales instruyeron diligencias y colaboraron con los recursos desplazados.