Puigdemont también falsificó su currículo con un título de Periodismo

Puigdemont, el 27 de julio en la celebración del V aniversario de Junts, en Prats de Molló, Francia. Glòria Sánchez | EUROPAPRESS

Falsear currículos es un fenómeno transversal en la política que no entiende de adscripciones ideológicas ni de patrias. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont también mintió cuando se inventó unos estudios superiores que nunca tuvo y los hizo constar en documento oficial del Parlamento de Cataluña. Lo hizo cuando presentó su ficha biográfica, durante la novena legislatura, el 10 de diciembre del 2010. Entonces, aseguró que disponía del título de «licenciado en Periodismo» (sin especificar en qué universidad) y que «su actividad profesional ha estado relacionada con la comunicación durante casi 30 años, excepto el período en que fue director de la Casa de Cultura de Girona. Desde el 2006 se dedica activamente a la política». Lo último era cierto, lo primero no.

De hecho, nada dijo de esa supuesta licenciatura en la ficha que presentó años antes, cuando el joven político gerundense se estrenó como diputado autonómico en la octava legislatura. Corría el año 2006 y Puigdemont comenzaba a despuntar en la CiU de Jordi Pujol y su sucesor, Artur Mas, aunque todavía no había alcanzado la alcaldía de Gerona (que asumiría en el 2011). Por aquel entonces, en su biografía solo decía que «ha cursado estudios de Filología Catalana en el Colegio Universitario de Girona». De licenciado en periodismo, nada. Tres legislaturas después, en la undécima, no hizo constar nada en su ficha profesional. Y fue en la duodécima cuando recuperó la ficha de la octava, mencionando los estudios de Filología Catalana (que comenzó, pero no acabó), una información que es la que hoy refleja su biografía como diputado electo tras las últimas elecciones disputadas el año pasado.

La Sexta ya desveló la falsedad del Puigdemont licenciado en el 2018, pero hace unos días Telemadrid y su programa Análisis del Diario de la Noche delató de nuevo al expresidente de la Generalitat huido en Bélgica. Algo que no sentó nada bien al líder de Junts, quien ordenó a sus abogados que enviaran un burofax al director del programa, el periodista Antonio Naranjo. Le piden una rectificación pública con el argumento de que «el M. H. P. Carles Puigdemont nunca ha mentido en su currículo diciendo que era licenciado en Periodismo». A lo que Naranjo respondió con contundencia y cierta ironía: «Puede que Puigdemont creyese que era Napoleón cuando se marchó a Waterloo. Puede llegar a creer que se licenció en Periodismo, pero aunque ejerció de periodista no se sacó el título… No nos mande burofax y recoja lo que tiene pendiente en el Tribunal Supremo».