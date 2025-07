Sánchez presume de agenda social para dar continuidad a la legislatura y evita hablar de la corrupción que acosa a su Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la evaluación del curso político. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

«España va bien». Es a la conclusión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado en este curso político. Un curso marcado por una arena parlamentaria hostil para la coalición PSOE-Sumar, con una oposición lanzada ante los presuntos casos de corrupción del entorno socialista, dos guerras aún activas en Ucrania y Palestina y un ritmo económico ralentizado por la guerra arancelaria de Estados Unidos. Pero el líder de los socialistas sacó músculo de su agenda progresista frente a los «recortes» de las derechas.

El curso no ha sido fácil para Pedro Sánchez. Pero tras la derrota parlamentaria de la semana pasada —ya van más de 100— con el decreto antiapagones, sumado al caos interno desatado por la trama que involucra a Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán, además del de su esposa, el presidente del Gobierno se mostró convencido de que aún queda legislatura tras haber alcanzado «el 45 % de los objetivos» que se marcó para este mandato. Para Sánchez, «los dos años que restan ante las elecciones generales los afronto con la misma determinación y energía», descartando que se plantee un adelanto como solicitaba la oposición.

De hecho, Sánchez se ha mostrado convencido de que «el día después de las elecciones generales dentro de dos años», el PP pedirá «una repetición electoral» porque augura que el PSOE volverá a ganar y será algo que no guste en la oposición. La salud de la coalición y con el resto de socios habituales del Ejecutivo, según el presidente, es sana. «La confianza nos la tenemos que ganar todos los días. Lo importante es tener una actitud de unidad, apertura y capacidad de negociación. Ahora mismo el jefe de la oposición —Alberto Núñez Feijoo— solo puede pactar con un partido, que es Vox. Y con ellos, no hay avances de derechos. Yo no quiero eso para mi país», aseveró.

Sánchez cree que tiene que reconciliarse con el resto de fuerzas políticas para agotar los dos años de mandato que le quedan y aseguró que es su deseo reunirse con el expresidente catalán Carles Puigdemont para retener su apoyo, algo que también quiere realizar con Podemos para aplacar su rebeldía parlamentaria. Pero con todo, para el líder de los socialistas, todo tiene remedio porque el Gobierno puede acreditar un buen curso político.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Sánchez: «Queda mucho trabajo por hacer y mucha legislatura por delante» Atlas

Economía

España «avanza». De entre las cinco grandes metas que se marcó para la legislatura, Sánchez recogió que «España será por tercer año consecutivo el país que más crezca económicamente en el entorno europeo». Un crecimiento del 2,6 % frente al 1,1 % comunitario. Y sobre el empleo, mencionó que los afiliados a la Seguridad Social llegan a los 22.280.000. «Los datos no mienten, España avanza», aseguró. Pero también subrayó que las críticas de la oposición sobre el «empobrecimiento» es «falso». «Incluso si tenemos en cuenta la inflación a consecuencia de la guerra de Ucrania, los hogares han ganado un 9 % de poder adquisitivo», advirtió.

Todo ello sin haber aprobado para este año los Presupuestos Generales del Estado y a pesar de la «guerra arancelaria» impulsada por Estados Unidos. Al respecto de la primera cuestión, Sánchez se comprometió a presentar las cuentas para el 2026 y «trabajar con las fuerzas parlamentarias» para conseguir aprobarlos. Pero también dijo, sin mencionarlo directamente, que el colchón sobre el que se acomodará el Gobierno de no conseguirlos serán los fondos europeos.

Para Sánchez, España «vive una etapa de prosperidad» con un turismo efervescente, un sistema sanitario «de primera» y las calles «no diré más seguras del mundo, pero casi», referenciando publicaciones como Forbes o The Washington Post, que hablan de un nuevo «sueño español» bajo su mandato. «Ninguna de estas realidades son fruto de la casualidad, son el resultado del trabajo colectivo de 48 millones de ciudadanos y ciudadanas, de miles de migrantes y las administraciones públicas», aseguró. Eso sí, no mencionó nada, a pesar de ser preguntado por ello, sobre la financiación singular para Cataluña.

Estado del bienestar

Derechos frente a recortes. Sánchez también mencionó los logros de la coalición en términos de la mejoría de los servicios de salud mental, concesión de becas para estudios y la financiación para la dependencia. En ese punto, anunció que llevará al Consejo de Ministros una ampliación del permiso de paternidad con un aumento de 3 semanas retribuidas además de las 16 recogidas por ley. «Frente a los recortes que sufrimos en el pasado, hoy hay una ampliación de derechos constante», apuntó el presidente, que igualmente mencionó que «las administraciones conservadoras —del PP, ocasionalmente gobernando con Vox—» de las comunidades autónomas están «desmantelando los servicios públicos» en perjuicio de las personas en riesgo de pobreza. Y frente a la desigualdad, el líder socialista alabó la ampliación de viviendas de protección oficial y las políticas destinadas al acceso a primera residencia de la juventud. Y confió en que el Partido Popular se acoja a la nueva ley de vivienda del Ejecutivo porque va más allá de «cuestiones ideológicas».

Adaptación al clima

«Frente a aquellos que dudan de la emergencia climática, demostramos que se puede reducir la huella de CO2». Es la conclusión que sacó Sánchez en materia de política medioambiental, la tercera de las metas que se marcó para su mandato y pese a que no consiguió tumbar el alargamiento de vida de las energías nucleares, medida a la que se opuso el PP. «La transición económica no puede ser una moneda de cambio», alegó el líder socialista, que además quiso agregar que el compromiso climático debe ser una «obligación». «Quienes votan en contra de estas medidas votan en contra del interés del país», cerró.

Corrupción

Medidas sin nombre. La corrupción también fue un eje central en la evaluación política de Sánchez. Porque a pesar de los casos que rodean su entorno, el presidente sigue convencido de que las «manzanas podridas» en el seno del PSOE son una excepción frente a la «corrupción estructural» del PP, que en las últimas semanas se ha visto envuelto en el caso Montoro. El pasado mes de julio, el Gobierno presentó 15 medidas en el Congreso para hacerle frente. Un movimiento para mantener la coalición y el apoyo de los socios y alargar la legislatura, aunque no abundó en ninguna de estas ni en los casos que propiciaron su ideación. Pero Sánchez también mencionó los beneficios de la nueva ley de Bolaños para facilitar el acceso de jóvenes a la carrera judicial, la condonación de la deuda autonómica y la ley de amnistía. De esta, mencionó que es una «extraordinaria noticia» que la norma recibiera el aval del Tribunal Constitucional, aunque su aplicación a dirigentes como Carles Puigdemont está aún en el aire.

Política exterior

Por Palestina y Ucrania. Sánchez además mostró orgullo por haber hecho de España el único socio de la OTAN que se negó a aceptar el techo del 5 % de gasto del PIB en Defensa que exige Donald Trump para dentro de cinco años y la posición nacional con respecto a las guerras en Ucrania y Palestina. «Hemos mantenido una posición firme», resumió. Por añadido, el jefe del Ejecutivo alegó que el hambre en Gaza es una «vergüenza para la humanidad» y anunció que España prepara un envío de miles de kilos de ayuda humanitaria que será lanzado por el aire desde Jordania. «La solución verdadera es que Benjamin Netanyahu active un alto el fuego y acabe con esta barbarie humanitaria», concluyó. Cuestionado por el acuerdo comercial de Mercosur, aseguró que «será positivo diversificar acuerdos comerciales» para evitar la hostilidad económica de Washington.

El jefe del Ejecutivo terminó su intervención mencionando que el curso político termina «con el 86 % de las votaciones ganadas» pese al descalabro parlamentario de las grandes propuestas del PSOE y Sumar. «Detrás de cada una de estas leyes hay un beneficio para la gente», ahondó Sánchez, para alegar que «el impulso de la agenda social» frente «al beneficio de las élites» seguirá siendo la prioridad del Ejecutivo para el próximo curso.