El PP vota en contra del decreto antiapagones y provoca una nueva derrota del Gobierno

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el Congreso. FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS

El Gobierno cerró este martes el último pleno del curso político con una nueva derrota parlamentaria al ver cómo el Congreso rechazara el decreto antiapagones de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Tras el anuncio de Podemos, Vox, Junts, UPN y el BNG de que votarían en contra, el Gobierno quedó en manos del PP, que finalmente anunció su rechazo y sentenció al Ejecutivo, que sumaba así otro fracaso a las más de cien votaciones perdidas en lo que va de legislatura. La votación arrojó un resultado de 165 votos a favor, 183 en contra.

El PP justificó su voto negativo reprochando que no haya habido ni una sola dimisión tras el apagón que dejó al país sin luz durante 24 horas el pasado 28 de abril. Respecto a los asuntos que el texto incorpora, el PP cree que el contenido es incompleto. Los populares anunciaron por ello que presentarán su propia proposición de ley, en coordinación con las comunidades, para garantizar las inversiones en materia de energía. «Sánchez tuvo votos para llegar, pero no tiene votos para seguir», aseguraron fuentes el PP tras la nueva derrota del Gobierno. «No es labor de la oposición rescatar a Pedro Sánchez del abandono de aquellos que le hicieron presidente. Si no tiene el apoyo de la cámara, que busque el apoyo en las urnas. En otoño, elecciones. Es la única salida», añadieron estas fuentes.

Según el PP, la «la debacle en la cámara se produce con Cerdán declarando en el Supremo tras varias semanas en Soto del Real, el día después de retirada del pasaporte a Isabel Pardo de Vera y con la Fiscalía pidiendo prisión para el hermano de Ximo Puig. Todo ello, en menos de 24h. Por tanto, insistimos: hasta aquí ha llegado la escapada», ya que «solo la ley de amnistía tenía los votos garantizados en esta legislatura».

.Los socialistas y Sumar lo intentaron hasta el último momento, pero finalmente no pudieron cerrar el curso con un pleno de votaciones superadas, como era su intención. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, pidió desde la tribuna a todos los grupos «responsabilidad política y altura de miras para con todos los españoles» para aprobar el decreto. El Gobierno había dejado fuera del pleno escoba de este martes dos proyectos estrella cuya aprobación no tenía asegurada, como son el de la reforma de la justicia conocida como ley Bolaños y la reducción de la jornada laboral impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Pero finalmente la derrota fue inevitable.

El diputado del BNG Néstor Rego explicó su voto en contra al considerar que entrega más poder a las grandes empresas eléctricas y ahonda en un modelo de transición energética «insostenible y al servicio del oligopolio».

En el caso de Junts, a pesar de la aprobación por parte del Gobierno de una subvención de dos millones de euros para Cataluña para la gestión der los purines, su portavoz, Miriam Nogueras anunció que «negociar no consiste en poner cuatro zanahorias para contentarnos». «Si quieren nuestros votos, deben cumplir. Y no lo han hecho», advirtió.

Los populares sí dieron su apoyo y permitieron la aprobación de la convalidación del decreto que facilita las entregas a cuenta a las autonomías y ayuntamientos, de manera que puedan financiar los servicios públicos. Algo que garantiza 147.412 millones de euros para las autonomías y otros 28.734 millones para las entidades locales. Junts votó en contra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó al PP de creer que vota contra el Gobierno cuando «está votando en contra del interés general» y anunció que volverá a llevar esa norma al Congreso, convencido de que será convalidada. En rueda de prensa junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, Sánchez criticó a los populares por hacer «todo menos política» e intentar que el Gobierno sufra un castigo parlamentario. «No lo hemos sufrido, lo han sufrido los españoles», señaló Sánchez.