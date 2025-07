Detenido un líder de un movimiento ultra que llamó a hacer una «cacería» en Torre Pacheco

Miembros de los grupos ultras antiinmigrantes que se concentraron en Torre Pacheco durante la noche del lunes. Violeta Santos Moura | REUTERS

La Guardia Civil ha detenido en Mataró (Barcelona) a un presunto líder del movimiento supremacista xenófobo Deport Them Now, que incitó la semana pasada en redes sociales a hacer una «cacería» contra el colectivo magrebí en la localidad murciana de Torre Pacheco.

Fuentes del Ministerio del Interior han informado del arresto, que tuvo lugar la tarde del lunes, de C. L. F., quien ejercería labores de dirección dentro del citado movimiento y a quien se investiga por su presunta participación en un delito de incitación al odio. El instituto armado ha registrado este martes el domicilio del detenido, en el que se han incautado dos ordenadores. También se ha procedido, añaden las fuentes, al cierre del canal de Telegram utilizado por Deport Them Now, a través del que se difundió el comunicado que «incitaba gravemente» a la violencia contra el colectivo magrebí.

Con esta ya son 14 las detenciones practicadas por los altercados racistas ocurridos en la localidad murciana de Torre Pacheco, que se encuentra blindada con más de un centenar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las investigaciones están siendo coordinadas con el Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier (Murcia) y por la Fiscalía Delegada en materia de Delitos de Odio en la comunidad.

Más de 120 identificados, grupos organizados procedentes de fuera de Murcia

Desde el pasado fin de semana se ha identificado a más de 120 personas, a muchas de las cuales se les han incautado instrumentos que podrían ser usados como armas en este tipo de altercados. La mayor parte procede de fuera de la región y venía en grupos organizados.

Además, la fiscal delegada de delitos de odio investiga, tras denuncias presentadas por el PSOE, Podemos e Izquierda Unida, si existen indicios de delito en las manifestaciones públicas realizadas por el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, en relación a los altercados.

La Guardia Civil continúa investigando el origen de estos episodios violentos, que se iniciaron tras la agresión la semana pasada a un hombre de 68 años, en la que estaban implicados tres jóvenes de origen magrebí, que ya han sido detenidos. El último de ellos, el autor material de la agresión, fue arrestado en Rentería (Guipúzcoa) cuando intentaba coger un tren para salir del país y ha ingresado en prisión.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha expresado este martes en rueda de prensa su temor por que los disturbios puedan «darse en otros territorios» porque «el odio, cuando está alimentado de mentiras, se convierte en un combustible más inflamable y eso provoca que pueda extenderse con demasiada rapidez». La también ministra de Educación ha recordado que, según los últimos datos, del 2023, el 73 % de los delitos en España son cometidos por personas de nacionalidad española.