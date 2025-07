El Gobierno, los populares y partidos de izquierda rechazan la deportación masiva que propone Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La deportación masiva planteada por Vox generó este martes numerosas reacciones en contra, especialmente del Gobierno y partidos de izquierdas, mientras que el PP se desmarcó de una propuesta que afectaría directamente a inmigrantes ilegales, pero también a legales que delincan o no se adapten a la cultura y costumbres españolas.

Unas palabras de la diputada Rocío de Meer este lunes en una rueda de prensa de su formación fueron el detonante de una nueva polémica en torno a la política migratoria de Vox, ya recogida en su programa electoral. Tras defender las repatriaciones masivas, De Meer señaló que de los 47 millones de habitantes que hay en España, ocho millones —«más de siete millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación»—, han llegado de diferentes orígenes y en un período muy corto de tiempo, por lo que «es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres».

Abascal niega la cifra

Es «mentira» que con esas afirmaciones haya propuesto deportar a ocho millones de inmigrantes, precisó este martes en las redes la propia diputada. En su defensa salió el líder del partido, Santiago Abascal, para subrayar que Vox no ha dicho el número de los que deberían ser expulsados, porque no sabe cuántos son.

Desde el Gobierno censuran el «delirio xenófobo de Vox» y piden a los migrantes que han venido a España a trabajar en busca de un futuro mejor que «no tengan miedo». Su portavoz, Pilar Alegría, lamentó que en España quepa un partido político como Vox pero en este partido no quepa «la España plural, diversa y real que hoy somos». La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tachó de «vomitivo» el planteamiento de Vox. Si Abascal se sometiera a una prueba genética, opinó por su parte el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, seguramente sería la primera víctima de su «política racista».

El secretario general del PP, Miguel Tellado dejó claro que no comparten con Vox que haya que realizar expulsiones masivas y recordó que existe una legislación de extranjería y que lo que hay que hacer es aplicarla. Eso no quiere decir, señaló, que no haya que luchar contra la inmigración irregular que, a su juicio, supone un problema. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, rechazó la «repatriación masiva» y consideró que proponer «soluciones fáciles a problemas complejos» es «populismo».