Sánchez mantiene al número dos de Cerdán en la ejecutiva del PSOE

De entre las promesas que hizo Pedro Sánchez para renovar el PSOE, la lucha contra la corrupción era una de las más acuciantes. Por la propia imagen del partido, pero también por la exigencia de los socios de Gobierno de «depurar» las responsabilidades de corrupción del partido y confirmar que no hubiera financiación ilegal. La jugada del líder de los socialistas pasó por limpiar al núcleo duro de Santos Cerdán de la ejecutiva, pero la medida se ha quedado a medias.

Juanfran Serrano, el que fuera brazo derecho del exsecretario de organización, quedó fuera en un principio de la ejecutiva del PSOE. Sin embargo, el documento presentado por el propio partido con los nombres de la cúpula señala lo contrario.

Hasta ahora, Serrano figuraba como adjunto a la organización del partido. Estos puestos han quedado en manos de Anabel Mateos y Borja Cabezón después de que Paco Salazar haya renunciado a su puesto ejecutivo por las acusaciones de abuso sexual. Serrano se queda lejos de esta secretaría, pero se le concede el mando de la política municipal, antes en manos de Alejandro Soler Mur.

Sin embargo, desde el propio partido restan importancia a la designación de Serrano al frente de la nueva secretaría. «Lo que he tratado con él y lo que me viene de otros compañeros son maravillas, no creo que tenga nada que ver con lo que haya hecho Cerdán», aseguran fuentes socialistas.

Las mismas afirman también que «el caso de Cerdán no puede servir de altar sacrificial para otros compañeros, hay que fijarse en las responsabilidades de cada uno y me consta que Serrano no ha hecho nada malo. Incluso su esposa también es muy valorada en el partido».