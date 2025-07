El abogado de Santos Cerdán: «Ha hecho amigos en prisión, juega a las cartas y ha montado un club de lectura»

El abogado de Santos Cerdán, Benet Salellas, llegando al Tribunal Supremo a declarar por el caso Koldo, el pasado 4 de julio Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

Benet Salellas, abogado de Cerdán, relató este viernes a la salida de la prisión de Soto del Real (Madrid) que su cliente «se encuentra bien, tranquilo, firme y determinado a defender su inocencia». «Es una cuestión de tiempo que el tribunal se dé cuenta de que se ha construido una hipótesis y que no hay una conexión (con las mordidas)», aseguró.

«Ha hecho amigos en prisión, está jugando a las cartas y ha montado un club de lectura. Su ánimo está entero y muy bien. Ya ha contado (al juez) lo que tenía que contar porque se considera inocente, está absolutamente tranquilo», afirmó Salellas, quien defendió su estrategia de defensa. «Hay quien hablado poco y quien no lo ha hecho...Nosotros apostamos por la transparencia. Tarde o temprano este señor va a salir de la cárcel. Su familia le apoya y está con él», añadió.

Las declaraciones del abogado catalán llegan después de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, diera cinco días a las partes personadas para que respondan al recurso de apelación que ha presentado la defensa para reclamar la excarcelación del ex secretario de Organización del PSOE. Un escrito en el que pidió su puesta en libertad de forma «inmediata» alegando que no hay «indicios suficientes» sino una «causa general» en su contra.

Además, en otra providencia, el magistrado aceptó que el partido político Catalunya en Comú (Comunes) entre en la causa como acusación popular, después de pedirlo este lunes coincidiendo con la entrada en prisión de Cerdán. Catalunya en Comú se suma así a otras acusaciones como las que ejercen el PP, Hazte Oír, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Iustitia Europa, la Asociación Liberum, ADADE e Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas.

El juez que instruye el caso Cerdán en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, interrogó este viernes a tres de los cinco empresarios investigados como presuntos corruptores. Se trata de los responsables de las sociedades Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), José Ruz, y los de la mercantil Obras Públicas y Regadíos (OPR), los hermanos Antonio y Daniel Fernández. Los tres aparecen junto a Fernando Merino, exdelegado de Acciona Construcción en País Vasco y Navarra, y Antxon Alonso, administrador de Servinabar (ambos declararán este lunes), en el centro de la investigación por el presunto amaño de contratos de obra pública a cambio del pago de mordidas a los principales investigados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García y el exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

Pues bien, los tres comparecientes negaron ayer a preguntas del juez y del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón -la persona que abrió la puerta al ingreso en prisión el pasado lunes de quien fuera secretario de Organización del PSOE-, el pago de dinero a la trama para conseguir adjudicaciones de Transportes en la etapa de Ábalos (2018-2021), según explicaron fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios.

Por lo tanto, desmintieron la tesis acusatoria del juez y del fiscal de que Cerdán, como presunto líder de la red, era el receptor de estos «pagos de facilitación» para luego distribuirlos con José Luis Ábalos y Koldo García. Es más, ni Puente ni Luzón realizaron preguntas a los constructores sobre el papel de Cerdán o su supuesta interlocución con ellos para pedirles dinero, según detallaron las fuentes consultadas. Tras concluir las comparecencias, el fiscal solicitó al juez que se impusieran medidas cautelares menos gravosas que la de Cerdán. En concreto, para los hermanos Antonio y Daniel Fernández comparecencias quincenales ante el juzgado más cercano a sus domicilios y para José Ruz, retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y las mismas comparecencias. El instructor aceptó estas solicitudes en una resolución en la que les mantiene imputados por delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal.

El auto del Supremo sitúa a Cerdán como líder y nexo con las constructoras C. Peralta

«Hablar con el navarro»

El grueso de las preguntas a los constructores versaron sobre los mensajes de móvil que intercambiaron con Koldo García por su interés en acceder a determinadas adjudicaciones. Además, en el caso de Ruz (Levantina) se le cuestionó por el contrato laboral que hizo una subcontrata de su empresa, Áridos Anfersa, a Patricia Uriz, exesposa de García, o por un trabajo que Koldo hizo para su compañía como vigilante de seguridad de unas obras.

La mención más explícita a Cerdán llegó cuando al dueño de Levantina le preguntaron por un mensaje a Koldo pidiéndole la posibilidad de «hablar con el navarro» porque no les daban obras en Transportes. Confirmó que el «navarro» era el exdirigente socialista, pero no entró en detalles, ni tampoco le preguntaron juez y fiscal, sobre si la cita se produjo o sobre qué trataron. «Quería hablar con Cerdán porque era la única persona que me faltaba por hablar; quería saber por qué pasé a ser el último en las adjudicaciones. Fue una persona de Acciona, Justo Vicente Pelegrini (exdirector de construcción recientemente despedido), quien me avisó de que me habían puesto la quilla en el PSOE, por eso quise hablar con Cerdán», admitió Ruz. Más peliaguda es una conversación con Koldo, incluida en el sumario, en la que ambos dialogaron en clave, «el café y la cafetera», para referirse a los contratos. Ruz se desligó de cualquier irregularidad aunque sí admitió que su interlocutor le facilitó un teléfono encriptado para este tipo de conversaciones. Del mismo modo, los hermanos Fernández (OPR) admitieron que para estar en buen lugar para la concesión de adjudicaciones era necesario conocer no solo al entonces ministro Ábalos, a su director general de Carreteras, Javier Herreno, o a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, sino también a funcionarios clave de Transportes. De ahí que les hayan mencionado en sus conversaciones con Koldo que fueron intervenidas.

En el centro de la investigación del caso Cerdán están 11 contratos licitados por Carreteras y ADIF, organismos de Transportes, bajo la etapa de Ábalos. El volumen total supera los 620 millones, de los cuales 530 están vinculados a trabajos de obra pública de Acciona en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras compañías. Los proyectos están localizados en cuatro comunidades. A estos hay que sumarle los tres entregados a OPR por casi nueve millones y tres licitaciones a LIC en distintos lugares por más de 78 millones, según recoge la investigación.