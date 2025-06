Page afirma que hay ministros que grabaron a Sánchez y que este no tiene una «salida digna»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, Felipe González. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | EFE

Sigue el rosario de socialistas que exigen a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones anticipadas por el caso Koldo y otras presuntas tramas que afectan a su partido. El último en sumarse es el expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que pidió a Sánchez que se someta a las urnas para saber si la ciudadanía lo manda «a cumplir penitencia» o lo perdona. Antes, las pidieron Felipe González, Javier Lambán y Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha, único líder autonómico socialista con mayoría absoluta, advirtió ayer de que «no hay salida digna» para una legislatura que equiparó a «un callejón sin salida». En una entrevista en la cadena Cope, Page se preguntó si realmente Sánchez «puede convocar elecciones», ya que «las cosas que más le preocupan a él y a su entorno no están en los periódicos», de ahí que se aferre a la presidencia del Gobierno.

No fue su único vaticinio de que lo peor está por venir. Afirmó que los «amiguetes socios fundadores» de la actual etapa del PSOE «lo grababan todo» y «queda muchísimo por saberse». Y añadió que hay «ministros que han guardado en un pendrive las conversaciones con el presidente».

Page, que lleva años en la corriente crítica con el actual líder del PSOE, aunque lo apoyó en sus primeras primarias y lo lleva en su «conciencia», afirmó que «el país está en un callejón sin salida» y el PSOE, «en el momento más grave de su historia reciente». Dijo que para salir de esa situación «ya no cuela» ir de «víctima» y pidió disculpas a la Justicia y a la UCO por los «ataques de ministros que deberían velar por su buen funcionamiento». Su meta, dijo, es «que la gente mantenga en su memoria lo que es el PSOE [...], que es mucho más que Sánchez o [José Luis] Abalos».

Evitó, sin embargo, comprometerse con la posibilidad de que los parlamentarios electos por Castilla-La Mancha, en teoría los más próximos a él, apoyen una moción de censura. «No soy quien para decirle a los diputados lo que tienen que hacer [...]. Yo si fuera diputado, no votaría en contra, porque habría dimitido».

No solo socialistas exigen movimientos. La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, planteó que no se descarte una salida de Sumar del Gobierno si Sánchez no da explicaciones claras sobre las presuntas tramas del PSOE.