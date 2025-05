El PSOE descarta la tesis del chantaje tras admitir Ábalos las filtraciones

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Ejecutivo. Chema Moya | EFE

A pesar de que el exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, reconoció que autorizó la filtración de los mensajes que se cruzó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2023, el PSOE niega que el ex número dos del partido esté sometiendo a un «chantaje» al jefe del Ejecutivo con la publicación de las comunicaciones entre ambos. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, descartó esa teoría aunque tachó de «ataque despiadado» al jefe del Ejecutivo la publicación de los mensajes privados del presidente.

«No creo que Ábalos esté chantajeando a Sánchez. Es un ataque despiadado y sin límites a la privacidad», aseguró Bolaños sobre la publicación de esos mensajes. Según el ministro, con lo que se está publicando hasta ahora queda claro que «aquí no hay nada que ocultar», pero añadió que debería conocerse el causante de la filtración a través de una investigación que, a su juicio, debe ser «seria y rigurosa» porque «puede haber un delito».

El ministro no quiso aclarar si el Gobierno o el propio Pedro Sánchez van a presentar una demanda para que se investigue el origen de esas filtraciones. Según dijo, prefieren esperar a comprobar el alcance definitivo que tienen esas filtraciones que el diario El Mundo lleva publicando varios días y que, según los autores de esas informaciones, se seguirán haciendo públicas a lo largo de las próximas jornadas.

El ministro aclaró, no obstante, que no es necesario que se denuncie desde el Gobierno porque cualquier persona puede presentar una demanda y también la Justicia puede investigar las filtraciones de oficio. Respecto al hecho de que el propio Ábalos haya reconocido que no se opuso a la publicación de los mensajes de WhatsApp, lo cual acabaría con la hipótesis de que se hubiera cometido un delito, Bolaños enmarcó las declaraciones del exministro de Transportes en una «ceremonia de la confusión».

A pesar de las críticas a la filtración de conversaciones privadas entre Sánchez y Ábalos, el Gobierno considera que no hay nada en esos mensajes que pueda relacionar este caso con filtraciones en casos anteriores como las que afectaron al entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o a Mariano Rajoy cuando escribió un mensaje de apoyo a Luis Bárcenas siendo presidente del Gobierno.

El Gobierno ataca al PP

En declaraciones a La Sexta, Ábalos admitió que autorizó la filtración de sus mensajes con Sánchez del año 2023, ya que hizo entrega de una copia de los mismos a una persona de su confianza vinculada con su defensa. Indicó que él siempre ha sido leal a Pedro Sánchez a pesar de que lleva aguantando «17 meses de filtraciones y bulos». Según dijo, la publicación de sus mensajes con el presidente del Gobierno parece escandalizar a todo el mundo, mientras que él ha soportado el escarnio público cuando se han publicado otros que afectaban a su intimidad.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, advirtió al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, de que su «política de casquería» y las «insidias y calumnias» diarias en temas como los mensajes filtrados no impedirán al PSOE gobernar. López instó al PP a que «abandone toda esperanza» y, respecto a los mensajes entre Sánchez y Ábalos, advirtió de que hay una «campaña de la derecha desatada desde hace siete años», cuando Sánchez llegó a la Moncloa. «La derecha y la ultraderecha han tomado la decisión de que el ambiente sea irrespirable, y yo les digo que se van a cansar antes ellos», afirmó el ministro.