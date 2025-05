Puigdemont se hace la víctima en el primer aniversario del triunfo socialista en Cataluña

El expresidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, en el acto que protagonizó en Barcelona el pasado 8 de agosto. Alberto Estevez

Un año después de las elecciones autonómicas que acabaron con la hegemonía independentista en Cataluña, el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, hizo balance del tiempo transcurrido para tirar de victimismo y denunciar la existencia de una supuesta «pinza» contra su partido. «Tenemos que hacer frente a una pinza en la que coinciden, en la que convergen, los extremos ideológicos, de derecha y de izquierda, y también los extremos nacionales», dijo en una comparecencia pública a través de su canal de Youtube. Puigdemont cree que hay «una convergencia total de intereses con un solo objetivo, fastidiar a Junts como sea y en el momento que sea».

El político fugado en Waterloo acusó al presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, de falta de liderazgo y subrayó las medidas impulsadas por su formación en materia de vivienda, empleo, de apoyo a las pymes, a los autónomos o al sector turístico. «En lugar de enrocarnos en la oposición, estamos sustituyendo la incomparecencia de los Gobiernos catalán y español y de sus aliados», señaló.

Puigdemont también anunció que su partido no firmará el Pacto Nacional por la Lengua sin consensuar la respuesta al dictamen del Tribunal Constitucional sobre la obligatoriedad de cumplir con el 25 % del castellano en las escuelas y asegurar la oficialidad del catalán en la Unión Europea. En este sentido, el independentista afeó al Gobierno de Illa que no use la lengua catalana: «Este es el pacto por lengua que le hace falta en Cataluña, que se use la lengua empezando por las altas instancias del país».

También Salvador Illa se refirió al primer aniversario de su victoria en las urnas. El también líder del PSC, cuyo Ejecutivo depende del apoyo de Esquerra, sacó pecho del «retorno a la normalidad» política en Cataluña. En declaraciones a RNE, Illa se comprometió a cumplir con los plazos pactados con sus socios de la investidura para acordar el nuevo modelo de financiación singular y dejó la puerta abierta a posibles acuerdos con Junts.

«Mossos» investigados

Cinco mossos de la división de asuntos internos declararon ayer como testigos en la investigación de la huida de Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto en Barcelona. Según informaron fuentes jurídicas a Efe, los agentes ratificaron ante la jueza los informes que implican a los tres agentes autonómicos imputados por ayudarle a escapar, facilitándole el vehículo con el que abandonó las inmediaciones del Parlamento catalán y llevando a cabo otras gestiones con el fin de burlar el cordón policial e impedir su detención.