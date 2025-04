Investigan la muerte violenta de una mujer en un pueblo de Huelva

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil | EUROPAPRESS

La Guardia Civil investiga la muerte «violenta» de una mujer de 54 años en Cartaya (Huelva) tras el hallazgo del cadáver en su vivienda de la localidad, aunque por el momento no se ha producido detenciones por este hecho.

Así lo ha indicado fuentes del instituto armado, que ha señalado que, «en estos momentos, no existen personas detenidas en relación con este suceso», del que no se descarta ninguna hipótesis, aunque se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos de los que no han trascendido más datos, ya que se encuentra judicializado.

Según fuentes del Ayuntamiento, el cuerpo de esta mujer, vecina de la localidad, habría sido hallada a primera hora de la mañana de este jueves en su vivienda, donde se encuentra investigando la Policía Judicial de la Guardia Civil. La mujer tenía 54 años y estaba separada.