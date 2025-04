Junts da 45 días a Sánchez para que cumpla los pactos de investidura

Nogueras, Turull y Puigdemont (por videoconferencia) durante una rueda de prensa Toni Albir | EFE

Nuevo ultimátum de Junts al Gobierno para que cumpla los pactos de investidura. La impaciencia cunde entre las filas de Carles Puigdemont tras la decisión del Supremo de negarle de nuevo la amnistía, que deja en el aire la anunciada vuelta del expresidente de la Generalitat a Cataluña. La espera se hace eterna y ayer su número dos, el secretario general del partido, Jordi Turull, se atrevió a lanzar un nuevo órdago al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de «no hacer lo suficiente» para rehabilitar la figura política del fugado en Waterloo. Turull afirmó en TVE que los separatistas harán balance a finales del mes de mayo de los pactos que permitieron a Sánchez mantenerse en la Moncloa. «Si no se cumple el acuerdo de Bruselas, nosotros no vamos a seguir dando apoyo al Gobierno», señaló con rostro serio. Además, la valoración que hace Junts sobre el desarrollo de los acuerdos de Bruselas, dijo, es «crítica» y si no hay avances pasará «lo que tiene que pasar».

Aunque no es la primera vez que los posconvergentes amagan con dejar caer al Gobierno. La última fue a mediados de enero, hace apenas tres meses, a cuenta de la cuestión de confianza en el Congreso, cuando el propio Puigdemont anunció en rueda de prensa la suspensión indefinida de las negociaciones con los socialistas «a nivel sectorial». A finales de febrero, la intervención del mediador salvadoreño Francisco Galindo llevó a Junts a retirar in extremis su iniciativa parlamentaria para que Sánchez se sometiera a la confianza del pleno del Congreso. Días después, a primeros de marzo, el PSOE y los independentistas pactaron la delegación de competencias en inmigración, que concede a la Generalitat atribuciones propias de un Estado soberano en materia de extranjería. Ahora mismo están en el tiempo de «prórroga» que pidió el mediador internacional, aseguró Turull, para quien el acuerdo de Bruselas no tenía como finalidad «salvar» la legislatura española, sino buscar una solución al «conflicto político» en Cataluña. El político catalán volvió a reclamar la «amnistía política» para su jefe de filas, y reprochó a Sánchez y a Illa que no se hayan reunido aún con el líder de Junts en Bélgica. «No se quieren reunir con Puigdemont. ¿Por qué? Sería un gesto», lamentó. Interrogada sobre una eventual entrevista entre ambos dirigentes en Waterloo, la portavoz del Gobierno echó balones fuera. «Esta reunión llegará cuando tenga que llegar dentro de la más absoluta normalidad», respondió Pilar Alegría, que tiró del argumento habitual en estos casos para decir que Cataluña «avanza con paso firme hacia la normalización». En diciembre, Pedro Sánchez vio «coherente» reunirse con Puigdemont, incluso antes de que los tribunales le puedan aplicar la amnistía. En cualquier caso, ante el nuevo órdago de Junts, Alegría apeló a «mantener la misma actitud de diálogo, acuerdo y trabajo con los diferentes grupos parlamentarios», siendo «conscientes de la compleja realidad parlamentaria».

Nuevo fichaje de Illa

Mientras tanto, el presidente socialista de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto a pescar en aguas posconvergentes con el fichaje del exalcalde de Puigcerdá (Gerona), Albert Piñeira, de Junts. Piñeira asumirá la dirección de la Casa de la Generalitat en Perpiñán (Francia), en sustitución de Christopher Daniel Person, que fue cesado tras negarse a usar la expresión «Cataluña Norte», habitual en el vocabulario nacionalista para referirse a la región del sur de Francia con vínculos históricos y lingüísticos con Cataluña.