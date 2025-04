Revilla sobre la demanda del emérito: «No me arrepiento, porque no he dicho nada que no sea cierto»

Atlas TV

Miguel Ángel Revilla, secretario general del Partido Regionalista de Cantabria comparece este miércoles ante los medios de comunicación para ahondar y comentar la querella anunciada este martes por la abogada del rey emérito Juan Carlos de Borbón, que pide 50.000 euros por las «expresiones calumniosas e injuriosas» que ha vertido contra él entre el 2022 y el 2025. En su rueda de prensa, el expresidente de esta comunidad, ha asegurado que no se arrepiente. «No creo que haya cometido ningún delito porque no he dicho nada que no sea cierto», afirmó.

En ese sentido, no ha podido evitar la sorpresa por la querella de «un rey inmune y poderoso a un ciudadano de 82 años». «¿Por qué no se ha querellado contra Corina, que dijo que tenía una máquina de contar dinero en La Zarzuela?», se ha preguntado el líder regionalista.

Revilla también ha vuelto a ser muy duro con el monarca hasta el punto de asegurar que «si no existiera la inviolabilidad del rey, Juan Carlos I estaría como Le Pen o como Sarkozy que lleva un aparato para localizarlo». «Reconozco que mi último libro es duro, pero creo que se lo merece», ha afirmado Revilla, que ya tiene abogado, un militante regionalista, para su defensa contra la demanda. «Soy una persona limpia pero por conciencia y convicción». «Por eso tengo la autoridad moral de denunciar todo lo que me parece mal», dijo.